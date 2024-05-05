الأهلي يضع خطة إسقاط الاتحاد السكندري فى الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ9 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو اليوم مع لاعبيه قبل انطلاق مران الأحمر، لحثهم على ضرورة الفوز بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية، كما أكد كولر على تمسكه بجميع اللاعبين ولا صحة لما تردد مؤخرا بشأن اتخاذه قرار رحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب المدير الفني من جميع اللاعبين التركيز في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الحصول على فرصة مناسبة ومساعدة الفريق في إنهاء الموسم بشكل جيد وحصد الألقاب التي يُنافس عليها محلياً وأفريقيا.

وواصل ثنائي فريق النادي الأهلي ياسر إبراهيم وأليو ديانج التأهيل على هامش مران الأهلي الجماعي في إطار التأهيل من خلال التدريبات الجماعية.

ويعاني المالي أليو ديانج، لاعب الفريق من آلام في الركبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، وتكررت أكثر من مرة خلال تواجده مع منتخب بلاده.

ومن ناحية أخرى تأكد غياب أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي عن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري بسبب الإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

وبات من المنتظر أن يغيب اللاعب عن الأهلي لمدة 3 أسابيع بعد إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي أثار غضب الجهاز الفني الذي بدأ الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي فى المباريات الأخيرة.

كما يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للوقوف على تحسن حالته بشأن الإصابة بشد فى عضلة السمانة.

ويحسم الفحص الطبي موقف الشناوي بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية الختامية استعدادا لمواجهة الاتحاد والتي يسعى اللاعب للتواجد في التشكيل الأساسي من أجل حراسة عرين المارد الأحمر في نهائي أفريقيا أمام الترجي.