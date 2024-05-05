الرئيس الصيني يغادر بكين في مستهل جولة تشمل فرنسا وصربيا والمجر

غادر الرئيس الصيني شي جين بينج، بكين،/ صباح اليوم الأحد/، في مستهل جولة تشمل فرنسا وصربيا والمجر، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش والرئيس المجري تاماس سوليوك ورئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وأشارت صحيفة تشاينا ديلي الصينية اليوم الأحد إلى أن الوفد المرافق للرئيس شي وقرينته بنج لي يوان، يضم تساى تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانج يي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للمكتب ووزير الخارجية.