اللجنة الانتخابية في توجو: فوز الحزب الحاكم بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية

أعلنت اللجنة الانتخابية في توجو فوز الحزب الحاكم لرئيس البلاد "فور جناسينجبي" بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 29 أبريل الماضي.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - أن فوز الحزب الحاكم "الإتحاد من أجل الجمهورية" في هذه الانتخابات سيسمح لرئيس الدولة بالبقاء في السلطة بموجب الدستور الجديد الذي اعتمده النواب في 19 أبريل الماضي.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في توجو "داجو يابري" إنه وفقا للنتائج المؤقتة للانتخابات، حصل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" على 108 مقاعد من أصل 113 مقعدا حيث بلغت نسبة المشاركة 61%.

وتمثل هذه النتائج، والتي من المقرر أن تؤكدها المحكمة الدستورية في وقت لاحق، انتصارا بلا منازع لحزب الرئيس "جناسينجبي" والذي يتولى السلطة منذ عام 2005 خلفا لوالده الذي بقي على رأس الدولة قرابة 38 عاما.

وكان أعضاء البرلمان في توجو قد وافقوا في 19 أبريل الماضي على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء والتي تمدد الفترات الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، مع تحديد عدد الفترات بفترة واحدة. وبموجب الميثاق المعدل الذي يقدم نظام حكم برلماني، لن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام، ولكن من قبل أعضاء البرلمان.