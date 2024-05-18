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السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

46 شهيدًا على الأقل مُنذ الفجر جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

شهداء في غزة
شهداء في غزة
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استشهد منذ فجر اليوم ما لا يقل 46 فلسطينيًا، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
واستشهد خمسة أشخاص، وأصيب آخرون، في قصف استهدف بشكل مباشر مجموعة من المدنيين في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


واستشهد أربعة أشخاص، وأصيب آخرون، في قصف على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع.


وأضافت مصادر طبية أن عدد من استشهدوا في وسط وجنوب القطاع منذ الفجر هو 18 شهيدًا.


وأوضحت المصادر، أن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا، شمال القطاع، ارتفع إلى 28، بينهم 10 أطفال و10 نساء، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بجوار مستشفى كمال عدوان.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35386 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79،366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

القصف الاسرائيلي استشهد المدنيين غزة مخيم النصيرات