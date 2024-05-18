اليابان تبدأ المرحلة السادسة من تصريف المياه المعالجة في البحر

بدأت الشركة المُشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة في اليابان المرحلة السادسة من عملية إطلاق المياه المعالجة في البحر وسط معارضة من حكومتي الصين وروسيا.



وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في بيان (نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم السبت عبر موقعها الالكتروني) إنها تخطط لتصريف 7800 طن من المياه حتى الرابع من يونيو المقبل، بعد التأكد من أن مستويات النشاط الإشعاعي تلبي معاييرها ومعايير الحكومة اليابانية.

ومنذ بدء أول عملية في 24 أغسطس من العام الماضي، تم إطلاق حوالي 39 ألف طن من المياه المعالجة خلال خمس جولات سابقة. وتخطط الشركة لتفريغ إجمالي حوالي 54.600 طن في سبع مناسبات هذا العام المالي الذي بدأ في شهر أبريل الماضي.

وخلال إطلاق الدفعات الخمس السابقة، قالت شركة تيبكو إنها اكتشفت ما يصل إلى 29 بيكريلا من التريتيوم لكل لتر من مياه البحر في عينات مأخوذة من مناطق قريبة من مجمع الطاقة، وهو أقل بكثير من الحد الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 10000 بيكريل لمياه الشرب.



مع ذلك، حظرت الصين وروسيا، اللتان تعارضان إطلاق المياه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، واردات المأكولات البحرية اليابانية ردًا على عمليات التصريف، في حين ترى طوكيو أن عملية التفريغ هي خطوة رئيسية في عملية الإيقاف الجارية لمحطة فوكوشيما دايتشي، التي عانت من انصهار الوقود في ثلاثة مفاعلات في أعقاب الزلزال المدمر والتسونامي الذي تعرضت له اليابان في عام 2011.