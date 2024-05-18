100 ألف متمرد قد يستفيدون من برنامج العفو الرئاسي الفلبيني

رجحت لجنة العفو الوطنية الفلبينية أن يستفيد أكثر من 100 ألف متمرد سابق من الجماعات الشيوعية وجماعات مورو الانفصالية، من إعلانات العفو التي وقعها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، العام الماضي.

وقال مفوض لجنة العفو الوطنية ناصر ماروهومسالك - في تصريح اليوم السبت - إن الجزء الأكبر من المتقدمين سيأتي من جبهة مورو للتحرير الإسلامي والجماعات اليسارية -وفق ما نقلته صحيفة فيلستار الفلبينية اليوم السبت.

وأضاف ماروهومساليك: "إن الأعداد التي نقدمها لا تزال مؤقتة. وسيستفيد منها حوالي 100 ألف"، مشيرا إلى أن عملية العفو لن تبدأ إلا بعد موافقة الكونجرس.

وتضمن القرارات العفو عن الجرائم المرتكبة "لتحقيق معتقدات سياسية". وبالمثل، يتعين على الساعين للحصول على العفو أن يعترفوا بذنبهم عن الجريمة التي يتحملون المسؤولية الجنائية عنها.