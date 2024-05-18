"الأونروا" تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني مع استمرار الحرب على غزة

حذرت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إيناس حمدان من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، مؤكدة في الوقت نفسه تدهور الأوضاع مع توقف وصول المساعدات لأهالي القطاع.



وأوضحت إيناس حمدان في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (السبت) من القاهرة ـ إن "الأوضاع الإنسانية الراهنة في غزة صعبة للغاية في ظل استمرار عمليات النزوح مع شح المواد الغذائية والطبية وقصف قوات الاحتلال جميع المناطق في القطاع".

وأكدت أن وكالة الأونروا تواجه صعوبات بالغة في تقديم الخدمات الإنسانية لإغاثة السكان في غزة مع نقص المستلزمات الإنسانية وقلة المراكز الطبية العاملة حاليا في القطاع، مشيرة إلى تكدس السكان في مدينة دير البلح بشكل لا يطاق، مما أثر بالسلب على تقديم جميع الخدمات.

وأضافت إيناس حمدان أن تراكم النفايات داخل خيام النازحين، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، ينذر بكوارث صحية منها انتشار الأوبئة والأمراض بسبب نقص المياه النظيفة وتدفق مياه الصرف الصحي غير معالجة، مطالبة بضرورة العمل على إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لمواجهة الأوضاع الكارثية في غزة.

وشدد على أن الأونروا لا تتوان لحظة في بذل أقصى جهد لتقديم خدماتها لأهالي غزة في الوقت التي تدق فيه ناقوس الخطر بسبب نقص الموارد وإغلاق المعابر البرية في القطاع مع نزوح أكثر من 75 في المائة من السكان.