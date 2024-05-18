الحج والعمرة.. السعودية تطلق حملة دولية لتوعية الحجاج

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حملة توعوية وتثقيفية دولية لإيصال رسائلها عن التقيد والالتزام بأنظمة الحج، وتجنب أداء المناسك دون تصريح أو تأشيرة، وذلك بعدد 15 لغة تعد الأكثر تداولا وانتشارا حول العالم.

تضمنت حملة التوعية نشر التعليمات والأنظمة عبر وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية وفي 20 مطارات دولة، والتنسيق مع المراكز والشخصيات الإسلامية بغية الوصول إلى عموم الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام لنشر رسائل التوعية.

كما أطلقت الوزارة قناة الحج والعمرة على طائرات الخطوط الجوية السعودية بلغات الحجاج لتوعيتهم بالمناسك وهم على متن الطائرة في طريقهم إلى الأراضي المقدسة.

وقالت الوزارة "في طريقك إلى الحج، اطلع على دليل التوعية النظامية، وتعرّف على حقوقك والتزاماتك في رحلتك الإيمانية"، و"في الطريق إلى النُسك، ابدأ رحلتك بالاستعداد من خلال متابعة محتوى قناة الحج والعمرة والتوعوية، باللغة التي تناسبك.

كما أتاحت الوزارة لضيوف الرحمن الدخول على الرابط https://www.haj.gov.sa/Guides للمزيد من المعلومات التوعوية بالمناسك حتى يتمكن الحاج من أداء المناسك بسهولة ويسر والإلمام بها وبخطواتها وتوقيتاتها وكيفيتها.

وقدمت وزارة الحج والعمرة العديد من الأدلة التوضيحية لضيوف الرحمن عبر منصتها ومنها، دليل المسجد الحرام، ودليل المسجد النبوي، ودليل خدمات المسجد النبوي.