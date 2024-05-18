الفلبين تحصل على 5 زوارق دورية جديدة من اليابان

وافقت اليابان على قرض للفلبين؛ سيحصل بموجبه خفر السواحل الفلبيني على خمسة زوارق دورية جديدة من اليابان مقابل 23.85 مليار بيزو (ما يزيد عن 412 مليون دولار).

ووقع وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو والسفير الياباني لدى مانيلا إندو كازويا على مذكرات دبلوماسية لقرض المساعدة الإنمائية الرسمية للمرحلة الثالثة من مشروع تحسين القدرة على السلامة البحرية، وفق ما نقلته صحيفة فيلستار الفلبينية.

وقال مانالو: "لا تشير هذه المناسبة إلى تعميق العلاقات الثنائية بين الفلبين واليابان فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا الثابت بتعزيز قدراتنا في مجال السلامة البحرية لصالح أمتنا والمجتمع البحري الأوسع".

وسيتم تسليم السفن عام 2027، حسبما أفاد خفرالسواحل الفلبيني.