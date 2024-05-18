ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الفلبين تحصل على 5 زوارق دورية جديدة من اليابان

الفلبين
الفلبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافقت اليابان على قرض للفلبين؛ سيحصل بموجبه خفر السواحل الفلبيني على خمسة زوارق دورية جديدة من اليابان مقابل 23.85 مليار بيزو (ما يزيد عن 412 مليون دولار).
ووقع وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو والسفير الياباني لدى مانيلا إندو كازويا على مذكرات دبلوماسية لقرض المساعدة الإنمائية الرسمية للمرحلة الثالثة من مشروع تحسين القدرة على السلامة البحرية، وفق ما نقلته صحيفة فيلستار الفلبينية.
وقال مانالو: "لا تشير هذه المناسبة إلى تعميق العلاقات الثنائية بين الفلبين واليابان فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا الثابت بتعزيز قدراتنا في مجال السلامة البحرية لصالح أمتنا والمجتمع البحري الأوسع".
وسيتم تسليم السفن عام 2027، حسبما أفاد خفرالسواحل الفلبيني.

اليابان خفر السواحل الفلبيني زوارق دورية الفلبين واليابان