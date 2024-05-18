مصرع عامل سقط فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

لقى عامل مصرعه غرقا بمياه ترعة السلام المارة امام قرية ليسا الجمالية مركز الجمالية محافظة الدقهلية وذلك حال سيره واختلال توازنه وسقوطه فى المياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قدتلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من "إيمان.م.م"،33 عاما، موظفة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الجمالية، ومقيمة بندر الجمالية، وأبلغت أنه حال سير شقيقها "عبدالرحمن"، 21 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان، على شاطئ ترعة السلام امام قرية ليسا الجالية دائرة المركز، اختل توازنه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا بها وتم انتشاله بمعرفة الأهالي ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بسؤال شاهد الواقعة ويدعى "ياسر .ا.أ.م"، 18 عاما، طالب قرر أنه حال سير المتوفي سقط فى ترعة السلام نتيجة عدم انزلاق قدماه وعدم إجادته السباحة.

تقرير مفتش الصحة: سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد الكشف الطبي الظاهري على المتوفي عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية.

تحرر ع ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.