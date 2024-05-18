ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 25629 طن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25629 طن تشمل : 8114 طن يوريا صب و1955 طن كسب صويا و340 طن اسمنت صب و2691 طن رمل و2300 طن علف بنجر و10229 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59297 طن تشمل: 15500 طن قمح و 13240 طن حديد و9476 طن ذرة و11000 طن فول صويا و2151 طن فول و3200 طن عدس و650 طن خشب زان و4080 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1778 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1360 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39203 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 237770 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1178 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3857 حركة.

اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى

وتقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بالتهنئة لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) فى 18 مايو، ويقام هذا العام تحت شعار ( آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية ) وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري، مؤكداً على استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات، وتصعيدهن لتولى المناصب القيادية والإشرافية طبقاً للقوانين واللوائح فى مختلف إدارات الهيئة، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح .