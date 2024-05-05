الأهلي يستعيد جهود رامي ربيعة أمام الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامي ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بإستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وغاب رامي ربيعة عن مباراة الأهلي والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الأهلي في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.