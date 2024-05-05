مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع جميع الأطراف

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف،وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

كما أفاد المصدر، أن عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق.

وكان وفد حماس وصل إلى مصر، وسط تقدم ملحوظ في المفاوضات.

كما سبق أن كشف مصدر رفيع المستوى، أن مصر أستقبلت وفدا من حركة حماس، وصل إلى القاهرة؛ لبحث تطورات موقف الهدنة في قطاع غزة.

كما أكد مصدر بقيام جهودا مكثفة ؛ لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين؛ أملا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.