يشعرك بالبهجة.. كيف يؤثر مشروب القهوة على حالتك المزاجية صباحا؟

يعد تناول مشروب القهوة الصباحية من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم لمذاقه الخاص وتأثيره الذى يساعد على التحفيز العقلي للجسم .

وفقا لما قالت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في احدى التصريحات الصحفية لها أن القهوة تحتوي على الكافيين وهو منبه نفسي طبيعي يساعد في الصباح على البهجة ويحفز النشاط العقلي والجسدي كما يمنع الكافيين تكون حصوات المرارة ويقوي الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري كما اتضح أنه يساعد في التغلب على الاكتئاب ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا.

ويجب الأخذ بالاعتبار أن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر فقد يعاني البعض من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب حتى بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة.

ولذلك يمكن لكل شخص تحديد كمية الكافيين التي يمكنه تناولها تجريبيا دون أن ينسى توصيات منظمة الصحة العالمية.

ويفضل الكثيرون شرب القهوة على معدة فارغة ولكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة وإذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن تزيد من الأعراض المزعجة حرقة المعدة والارتجاع وآلام البطن و لذلك لتجنب الانزعاج من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام.

وتشير إلى أن شرب القهوة مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم أفضل للمعدة ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الحليب والكريمة مصدر للكوليسترول ولذلك يجب إضافة كمية قليلة منها إلى القهوة أما القهوة مع السكر والحلويات فمن الأفضل تجنبها لأنها تؤثر سلبا على الرشاقة وصحة الأسنان.