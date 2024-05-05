أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 10 بلدات في إقليم خيرسون خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي قصف 10 بلدات تابعة للإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن القوات الروسية أطلقت النار على أنتونيفكا وبوناتيفكا وستانيسلاف وبريدنيبروفسكي وإنهوليتس وتومينا بالكا وإنزينيرن وسادوف وبيريسلاف وميخائيليفكا. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بمبنيين متعددي الطوابق ومنزل خاص وأصيبت مدرسة وسيارة خاصة".

وأضاف المسئول الأوكراني أن شخصا أصيب بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة الهجمات الأخيرة. في حين تمكنت قوات الدفاع الجوي، خلال هجوم ليلي بطائرة بدون طيار، من تدمير طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد 131/136 انتحارية فوق خيرسون.