تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات الجيرة بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الثامنة اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بقتل شاب، إثر نشوب خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال، لدور الانعقاد في التاسع عشر من فبراير المقبل وذلك لسماع أقوال الشهود ومناقشته الطب الشرعي؛ وذلك في القضية رقم 14875 جنح أبشواي، والمقيدة برقم 2278 لسنة 2023 كلي الفيوم.

وصدر القرار برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14875 لسنة 2023 جنح مرکز أبشوای، أن المتهمين أحمد قطب عبدالسلام محمد - محبوس، 36سنه، ومحمد قطب عبدالسلام محمد، محبوس، 49 سنه، وعبدالسلام قطب عبدالسلام محمد محبوس 34سنة، وقطب عبدالسلام محمد العمري ، مخلي سبيله 81 سنه وجميعهم مقيمين بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم بأن المتهمين من الأول للثالث قتلوا المجني عليه، "احمد بكري عبد الحميد محمد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء.

وتابع أمر الإحاله أن المتهمين عمدوا اليه في المكان والزمان الذي ايقنوا سلفا بتواجده فيه، وما إن ظفروا به بأرضه الزراعية، حتي أشهر المتهم الأول سلاحا ناريا، وأطلق عيارا ناريا صوبه، قاصدا إزهاق روحه، حال تواجد المتهمين الثاني والثالث، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت لوفاته علي النحو المبين.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته وأحرازه.