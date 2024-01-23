بطولة أفريقيا لليد.. الجزائر إلى نصف النهائي وتتأهل إلى بطولة العالم

تأهل منتخب الجزائر لكرة اليد الى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-23، في المباراة التى جمعتهما منذ قليل في الدور ربع النهائي للبطولة والتى تقام على ستاد القاهرة، كما تأهل لبطولة العالم المقبلة.

وينص لائحة الاتحاد الأفريقي ان المنتخب الفائز بالبطولة يتأهل رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس ٢٠٢٤، ويتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى بطولة العالم المقبلة.

وتأهل منتخب الجزائر إلى هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثالثة في دور المجموعات والتي ضمت كل من: الجابون والمغرب وليبيا.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الأنجولي مساء اليوم على صالة استاد القاهرة في ربع نهائي البطولة في رحلة الدفاع عن اللقب.