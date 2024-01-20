دورات تدريبية جديدة حول مبادئ التمثيل بقصر السينما

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، دورة في الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما بجاردن سيتي، اعتبارا من الأحد 4 فبراير المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تتضمن الدورة محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، والديكور، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين من أبرزهم د.أشرف محمد، د.مختار يونس، د.مروة عزب، د.حسين بكر، د. يسري المناديلي، د.ضياء الدين جابر، وغيرهم.

وبالتزامن مع دورة فنون السينما يقدم القصر دورة حرة مكثفة في مباديء التمثيل السينمائي والمسرحي، ويشرف عليها المخرج د. تامر الجزار.

ويتيح القصر التسجيل بالدورتين اعتبارا من اليوم السبت 20 يناير وحتى تاريخ الانعقاد.

تأتي فعاليات الدورات التدريبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وينظمه قصر السينما برئاسة سهام بحر، في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.