البطريركية الأورشليمية تحتفل بعيد الظهور الإلهي

احتفلت البطريركية الأورشليمية يوم الجمعة (حسب التقويم الشرقي) بالعيد السيدي عيد الظهور الإلهي (الغطاس) في كنيسة القيامة حسب تقويم وطقوس الكنيسة الأورشليمية.

حيث ترأس البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث خدمة صلاة تقديس الماء في كنيسة الكاثوليك في كنيسة القيامة المقدسة حيث ترتلت طروبارويات عيد الظهور الإلهي وصلوات البطريرك الأورشليمي القديس صفرونيوس. وتبارك المسيحيون المؤمنون الذين حضروا الخدمة من الماء المقدس.

بعد خدمة تقديس الماء بدأت صلاة العيد والقداس الالهي داخل القبر المقدس القابل الحياة التي ترأسها البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث يشاركه سيادة متروبوليت كابيتولياذا كيريوس إيسيخيوس, سيادة رئيس أساقفة قسطنطيني كيريوس اريسترخوس, سيادة رئيس أساقفة سبسطية كيريوس ثيوذوسيوس, سيادة رئيس أساقفة اللد كيريوس ذيميتريوس, وآباء أخوية القبر المقدس من آباء متوحدين وشمامسة. وحضر القداس العيد القنصل العام اليوناني في القدس السيد ذيميتريوس أنجيلوسوبولوس والقنصل السيدة آنا مانديكا, وعدد من المسيحيين المؤمنين من أبناء المدينة المقدسة وعدد قليل من الحجاج بسبب الحرب المستمرة.

في نهاية القداس الإلهي بارك صاحب الغبطة المصلين بالصليب المُكرم وتوجه مع آباء أخوية القبر المقدس الى دار البطريركية لتقديم المعايدة حيث تمنى أن تحل نعمة الرب الإله أبو الأنوار والإبن الكلمة المُعتمد في مياه نهر الأردن.