بعائد ثابت يصل إلى 22% سنويًا .. CIB يطرح شهادات إدخار لأجل ثلاث سنوات

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عن طرح 3 شهادات ادخار لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى ٢٢ % سنويًا.

1- شهادة Premium بعائد 22%

شهادة Premium لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 22% ودورية صرف شهرية للعائد.

الحد الأدني لشراء الشهادة 5 مليون جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.

2- شهادة Plus بعائد 21%

شهادة Plus لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 21% ودورية صرف شهرية للعائد.

الحد الأدني لشراء الشهادة مليون جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.

3- شهادة Prime بعائد 20%

شهادة Prime لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 20% ودورية صرف شهرية للعائد.

الحد الأدني لشراء الشهادة 100 ألف جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.

شروط ومميزات الشهادات الجديدة من البنك التجاري الدولي .. أضغط هنا.