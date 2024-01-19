بعائد ثابت يصل إلى 22% سنويًا .. CIB يطرح شهادات إدخار لأجل ثلاث سنوات

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عن طرح 3 شهادات ادخار لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى ٢٢ % سنويًا.
1- شهادة Premium بعائد 22%
شهادة Premium لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 22% ودورية صرف شهرية للعائد.
الحد الأدني لشراء الشهادة 5 مليون جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.
2- شهادة Plus بعائد 21%
شهادة Plus لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 21% ودورية صرف شهرية للعائد.
الحد الأدني لشراء الشهادة مليون جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.
3- شهادة Prime بعائد 20%
شهادة Prime لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 20% ودورية صرف شهرية للعائد.
الحد الأدني لشراء الشهادة 100 ألف جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.
شروط ومميزات الشهادات الجديدة من البنك التجاري الدولي .. أضغط هنا.