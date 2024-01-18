اقرأ غدا في "البوابة".. روسيا تدعو لحل دبلوماسي.. غارات أمريكية بريطانية جديدة على الحوثيين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 19 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

"الصحة العالمية": المرضى ينتظرون الموت فى مستشفيات غزة

400 ألف شخص بحالة مجاعة فى القطاع

رئيس المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان فى حوار مع "البوابة": الأوضاع فى غزة مأساوية وغير مسبوقة فى تاريخ الصراعات والحروب

روسيا تدعو لحل دبلوماسى.. غارات أمريكية بريطانية جديدة على الحوثيين

باكستان تشن ضربات عسكرية داخل إيران

أزمة تمويل.. مطالبات بإرسال الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

السيادة أولًا.. الصومال: الانسحاب من اتفاق ميناء بربرة قبل أى وساطة مع إثيوبيا