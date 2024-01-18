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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين للعاملين بشركة قطاع خاص بالبحيرة

وزارة العمل
وزارة العمل
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نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة توعية فى مجال المسواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادى للمرأة، فى مقر شركة سارة تكس بكفر الدوار، شارك فيها 32 من العاملين بالشركة.

وتناولت الندوة عده موضوعات حول أهداف وحده المساواة والتمكين الأقتصادي للمرآة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة التابعة للمديرية، وحقها فى الترقي، ومناهضة العنف والتحرش ضد آلمرأة، والقرارات الوزارية المنظمه لتشغيل النساء، وتأمين بيئه العمل، والتعريف بأنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها.

وذلك فى إطار جهود المديرية وسعيها نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية فى جميع المنشآت بمختلف القطاعات، والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين من الذكور والإناث.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعمال من الجنسين ، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى مديريات العمل بالمحافظات للقيام بدورها تجاه التوعية باهمية دور المرأة كعنصر أساسى فى التنمية وتمكينها إقتصادياً.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة جرت فعالياتها تحت رعاية مدير المديرية، حرصًا على حقوق المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين والنهوض بالمجتمع ، وبحضور رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة ، كما جرى خلال الندوة التأكيد على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في مجال العمل، وذلك تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج.

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التمكين الاقتصادي للمراة التوعية والتثقيف العملية الانتاجية العنف والتحرش المساواة بين الجنسين محافظة البحيرة ندوة توعية وزير العمل حسن شحاته