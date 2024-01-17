الطريق إلى الموت المحقق.. خبراء يسلطون الضوء على مخاطر بالجملة للمخدرات أبرزها أمراض القلب والسرطان.. وهذا هو طوق النجاة

أحبطت مصر أول أمس كميات كبيرة من المخدرات على الحدود المصرية ودولة الاحتلال، لتتوالى حربنا ضد مخاطر المخدرات لأنها هى الطريق إلى الموت المحقق، بل هى السبب الرئيسى فى مشاكل المجتمع ، مثل ارتفاع معدلات الجريمة والتدنى الأخلاقي وتذهب عقل متعاطيها من الشباب وتقضى على صحتهم وقدرتهم على العمل والانتاج ، ومخاطر المخدرات متعددة ومتنوعة، والتى تؤثر على الفرد والمجتمع على حد سواء، لذلك، يجب توعية الشباب والأطفال بمخاطر المخدرات، وتعزيز القيم الإيجابية فيهم لتقوية نفوسهم فى مواجهة هذه الحرب ، ووضع قوانين وأنظمة صارمة لمكافحة المخدرات ومخاطرها حتى لا تستطيع هدم المجتمع المصرى والحفاظ على شباب بلدنا وثروة مصر من القوة البشرية .

والخبراء هنا يسلطون الضوء على مخاطر بالجملة للمخدرات أبرزها أمراض القلب والسرطان..

مخاطرها

الدكتورة إيمان سلامة، أستاذة علم النفس بجامعة القاهرة، ورئيسة وحدة الوقاية من الإدمان بوزارة الصحة المصرية ، تتحدث لـ " البوابة نيوز" عن انواع مخاطرالمخدرات :تعتبر من اخطر انواع الادمان على الشباب ، لانه يقضى عليه وخصوصا المراهقين ونصيحتى للدولة القضاء على وجود المخدرات فى المجتمع بالتوعية والتنمية و بالاهتمام بالثقافة والتعليم وبوجود الانشطة الرياضية والثقافية فى المدارس و الجامعات وتنمية هوايات وفنون الشباب والمراهقين فى اليوم الدراسى لاستغلال طاقات الشباب بشكل ايجابى ، يعود بالفائدة عليهم وعلى الدولة واستعادة روح الترفيه المفيد من رحلات مرتبطة بالمناهج لكى تكون ترفيه ودراسة فى نفس الوقت .

آثارها

وتقول الدكتورة منى عبد المنعم، أستاذة الطب النفسي بجامعة القاهرة، ورئيسة قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة القاهرة لـ" البوابة نيوز" : تأتى الى حالات ادمان للعلاج وصعوبة الاقلاع عن الادمان وعلاجه يمر بمراحل عديدة على النفس والجسد وطريقة التعامل مع المحيطين بالحالة واى خلل يبطىء الشفاء ويطيل فترات الاستشفاء التى تعتمد على دقة التنفيذ لبرنامج العلاج حتى يؤتى ثماره .

مخاطر المخدرات على الفرد

وتضيف دكتورة منى عبد المنعم : يعانى المدمن معاناة كبيرة حتى يصل الى نتيجة العلاج وتتمثل مخاطر المخدرات على الفرد فيما يلي : اولا..الآثار الصحية: يمكن أن تؤدي المخدرات إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ،اضطرابات القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب وأمراض الرئة، مثل التهاب الشعب الهوائية وسرطان الرئة وأمراض الكبد، مثل التهاب الكبد وسرطان الكبد ، أمراض الجهاز العصبي، مثل تلف الأعصاب ومرض الزهايمر واضطرابات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق.

ثانيا..الإدمان : يمكن أن تؤدي المخدرات إلى الإدمان، وهو حالة مزمنة يصبح فيها الشخص غير قادر على السيطرة على تعاطيه للمخدرات.

ثالثا..المشاكل الاجتماعية : يمكن أن تؤدي المخدرات إلى مشاكل اجتماعية، مثل فقدان الوظيفة،التدهور الدراسي ، الخلافات الأسرية ، العنف ، الوفاة المبكرة : يمكن أن تؤدي المخدرات إلى الوفاة، إما بسبب الجرعة الزائدة أو بسبب المضاعفات الصحية المرتبطة بتعاطيها.

مخاطر المخدرات على المجتمع

وتضيف دكتورة منى عبد المنعم : وتتمثل اقوى مخاطر المخدرات على المجتمع ما يلي:

اولا..الجريمة : يمكن أن تؤدي المخدرات إلى الجريمة، حيث يلجأ المدمنون إلى السرقة أو الاتجار بالمخدرات للحصول على المال لشراء المخدرات.

ثانيا..الإنفاق العام: يمكن أن تؤدي المخدرات إلى زيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية والعلاج والشرطة.

ثالثا..انتشارالأمراض : يمكن أن تؤدي المخدرات إلى انتشار الأمراض، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي.

طرق الوقاية من مخاطر المخدرات

يقول الدكتور محمد عبد العاطي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لطب الإدمان لـ" البوابة نيوز " : اهم طرق الوقاية من مخاطر المخدرات هى التوعية والتربية والرعاية الصحية وسن القوانين والتشريعات وهى بالتفصيل كالتالى :

اولا..التوعية : من المهم توعية الشباب والأطفال بمخاطر المخدرات، وكيفية التعرف عليها وتجنبها.

ثانيا..التربية الأسرية : يجب على الآباء والأمهات التحدث مع أبنائهم عن مخاطر المخدرات، وتعزيز القيم الإيجابية فيهم.

ثالثا..الرعاية الصحية : يجب على مقدمي الرعاية الصحية توعية المرضى بمخاطر المخدرات، وتقديم الدعم للمرضى الذين يعانون من الإدمان.

رابعا..القوانين والتشريعات : يجب وضع قوانين وأنظمة صارمة لمكافحة المخدرات.