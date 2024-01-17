وزير الخارجية: العلاقات بين مصر واليونان متشعبة.. ونسعى لزيادة التبادل التجاري

الأربعاء 17/يناير/2024 - 03:27 م

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات الثنائية خصوصا الاقتصادية بين مصر واليونان متشعبة، وجار العمل الدائم على تطويرها، فهناك العديد من المشروعات المشتركة بمجالات السياحة والربط الكهربائي والمشروعات الحيوية والبارزة، ومجالات التعاون فيما يخص الهجرة الموسمية، والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال لزيادة التبادل التجاري.

وأضاف "شكري" في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن مصر واليونان متفقتان على أن حجم التبادل التجاري بينهما لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية وهناك آفاق واسعة لزيادة التبادل التجاري، فالقدرات اليونانية بمجالات النقل البحري نزيد التعاون بها، وهناك مجالات تعاون في إطار الزراعة والتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كلها تزيد من المصالح المشتركة بين البلدين.

وشرح شكري، أن اليونان كانت صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي في الأوقات الصعبة، ونقلت وجهة النظر المصرية لأعضاء الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي زاد من دعم العلاقات الثنائية بين مصر وأجهزة الاتحاد الأوروبي، وكانت هناك نتائج ملموسة للدور الذي لعبته اليونان ودول أخرى وقفت بجانب مصر، ونستغل دائما هذا لتدعيم العلاقات؛ فالعلاقة القائمة لها منافع كثيرة.