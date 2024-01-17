1 فبراير.. نجوى كرم تلتقي جمهور "كأس آسيا" بالمسرح المكشوف "كتارا" في قطر

تستعد "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لتلتقي مع جمهور بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حالياً، من خلال حفلاً جماهيرياً يوم 1 فبراير 2024 يقام في المسرح المكشوف بالحي الثقافي "كتارا".

وأعربت نجوى عن اشتياقها للجمهور في قطر وضيوفها من الدول الآسيوية المشاركة بالبطولة الآسيوية AFC، وقالت عبر فيديو بثته عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية: "في يوم 1 فبراير سأتواجد في قطر لإحياء حفل بالمسرح الروماني (المكشوف) في كتارا، كتير اشتقنا".

هذا وتشارك نجوى كرم في الحفل وتقدم باقة من أشهر أغنياتها بالإضافة الى مجموعة من أغنيات ألبومها الأخير "كاريزما" الذي حصد النجاح الكبير والملايين من المشاهدات عبر جميع مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.

ومن جانب آخر، ستقوم نجوى كرم بعد الانتهاء من الحفل لإعلان وجهتها الغنائية القادمة في العام 2024، والتي ستتضمن مجموعة حفلات غنائية بالإضافة الى مشاركات عربية مهمة.