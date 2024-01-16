نجوم هايصة ونجوم لايصة.. خطوبة "مي والعمروسي" و"ليلى وجمال" وانفصال "ياسمين والعوضي" و"إنجي والشريف"

يشهد الوسط الفنى حالة من التناقض ما بين الفرح والحزن والضحك والدموع كحال الحياة بشكل عام، وأصبح نجوم الفن خلال الأيام القليلة الماضية ما بين “هايص” بفرحته بالارتباط والتجهيز لعش الزوجية أو الاحتفال بعيد الزواج، وبين "لايص" بحزنه بعد الانفصال والطلاق.

محمد العمروسي ومي فاروق

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

ويحتفل اليوم النجمة كنده علوش والنجم عمرو يوسف بعيد زواجهما السابع، بعد ان تم الزواج في مثل هذا اليوم من عام 2017، فيما احتفلت مؤخرًا الفنانة ليلى احمد زاهر بخطوبتها على الفنان هشام جمال، كما احتفلت المطربة مي فاروق بخطوبتها علي الفنان محمد العمروسي.

عمرو يوسف وكندة علوش

في المقابل فوجئ الوسط الفنى بإعلان النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم احمد العوضي قرار طلاقهما بعد قصه حب عنيفه وكبيرة، حتى اصبحا بمرور الوقت رمزًا لقصة حب ناجحة.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

اختارت النجمة ياسمين عبد العزيز نفس طريقة السيناريست انجى علاء التى أعلنت مؤخرا عبر حسابها الشخصي عن طلاقها من النجم يوسف الشريف فكتبت ياسمين تم الطلاق بينى وبين احمد العوضى وبينا كل الاحترام والتقدير، وكذلك على طريقه يوسف الشريف أعلن النجم أحمد العوضى أيضا الطلاق، عبر حسابه على فيس بوك.