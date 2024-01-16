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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على سائح في القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن إدعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب واستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة.
جاء ذلك فى إطار تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" متضمناً إدعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب وإستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة .. وحذفه الفيديو عقب ذلك.

بالفحص أمكن تحديد وضبط البائع المعنى بالفيديو بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة ، وبمواجهته قرر بقيام السائح "الشاكى" بشراء مأكولات منه منذ أسبوع بقيمتها المالية ، ونفى إستغلاله له أو النصب عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

السائحين بالقاهرة نصب وإستغلال فيس بوك