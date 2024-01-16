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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2024.. روجينا تبدأ تصوير "سر إلهي" للمخرج رؤوف عبد العزيز

روجينا
روجينا
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انطلق اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كوديكس والمقرر عرضه عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال سباق رمضان المقبل 2024.

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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الفنانة روجينا رؤف عبد العزيز سر الهي