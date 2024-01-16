تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1111 شاحنة و80 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 608 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 503 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 بينما تغادر السفينتين الحرية1 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وامل وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3780 طن بضائع و383 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي اور، بريدج ، كوين نفرتيتي وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1440 راكبا بموانيها.