رضا حجازي: خريجو التعليم الفني محجوزون للوظائف قبل تخرجهم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم الفني.

وأوضح حجازي خلال كلمته بإطلاق مشروع التدريب المهني ٢٠٣٠ بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.

وأضاف حجازي،أن الصورة الذهنية تغيرت تماماً عن التعليم الفني، لأن الطلاب يلتحقون بهذه المدارس بمجموع أعلى من التعليم العام، ومحجوزون للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي وجود بروتوكول قريباً للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار، معرباً عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر.

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر.

وأشار السويدي في كلمته أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومي .

وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب،والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا هم ثمار هذا الاستثمار.. منوها بأن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب

IMG-20240115-WA0018

IMG-20240115-WA0012