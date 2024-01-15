احتفالا بالعيد القومى.. محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن سلسلة إحتفالات عروس المشاتى بعيدها القومى الـ 53 بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل بحضور العميد أ.ح حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى ، وأيضاً اللواء مجدى سالم مدير الأمن ، بالإضافة إلى الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأيضاً الأنبا بيشوى ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية ، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية ، وسط عروض لفرقة الموسيقات العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية ، مع تقديم العروض الفنية والوطنية والحماسية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، وأيضاً الشباب والرياضة .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق ، والإستهلاك الحكومى فقد تقرر إلغاء جميع فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومى ، وإقتصارها فقط على فاعلية إيقاد الشعلة ، ووضع أكليل الزهور على الجندى المجهول .

مؤكداً على أن الإحتفالات تتضمن الإفتتاح والتشغيل التجريبى لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تم الإنتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطنين ثمارها ، ولتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل .

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