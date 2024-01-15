المنتخب الوطنى يغلق صفحة موزمبيق ويبدأ الاستعداد لموقعة غانا في «كان 2023»

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة أبيدجان استعدادًا لمواجهة منتخب غانا الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفًا خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد، خاصةً بعد مباراة موزمبيق بالأمس والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، ويعتمد «فيتوريا» على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، المجموعة التي شاركت في مباراة الأمس وستكتفي ببعض التدريبات الخفيفة باستخدام بعض الأجهزة الاستشفائية تحت إشراف طبيب الفريق محمد أبوالعلا، أما المجموعة التي لم تُشارك بالأمس فتخوض مرانًا كاملًا حتي تكون المجموعة بالكامل على أتم الاستعداد للمشاركة في أي وقت.

ومن المقرر أن يعقد «فيتوريا» محاضرة في فندق الإقامة مع جميع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب التدريب لعرض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أثناء مباراة الأمس، وكان «فيتوريا» شاهد تسجيل لمباراة غانا والرأس الأخضر والتي أنتهت بفوز الرأس الأخضر في مفاجأة كبيرة للوقوف علي نقاط الضعف والقوة في المنتخبين.

ويسعى «فيتوريا» لإعادة منتخب مصر مُجددًا لمنصة التتويج بعد غياب 14 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى دولاب بطولات الفراعنة عبر التاريخ في بطولة أمم أفريقيا 2023، حيث يأمل أن يكون المدرب السادس في تاريخ الفراعنة الذى يتوج بلقب أمم أفريقيا بعدما نجح 5 مدربين سابقين في قيادة المنتخب لإحراز اللقب لـ7 ألقاب.

ونجح 5 مدربين في التتويج بأمم أفريقيا مع المنتخب الوطني، منهم 3 مدربين مصريين بجانب مدربين أجانب، ويتقدمهم حسن شحاتة الذى توج باللقب ثلاث بطولات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.