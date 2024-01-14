يسرا تكشف تفاصيل شخصية "ليلى" وعلاقتها بـ "روز"

كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد “روز وليلى” الذي يتم عرضه على احدى المنصات، ويشاركها في البطولة الفنانة نيللي كريم، أحمد وفيق، تيام قمر، رغد الفيصل، هشام عاشور، عارفة عبد الرسول، وظهور خاص للنجمة أمل رزق، ابراهيم السمان، حسن أبو الروس، مروان يونس، محمد ناصر، فادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين. وضع الموسيقى التصويرية عمرو اسماعيل.

قالت الفنانة يسرا إن شخصية ليلى تعمل مع وعند روز (نيللى كريم)، رغم أن ليلى لم يسبق لها العمل قبل ذلك، لكنها وجدت نفسها مضطرة للعمل عند روز بعد وفاة زوجها ميسور الحال، وتدهور حالتها المادية."

وأضافت: "يتميز المسلسل بأنه يضم كافة عناصر النجاح، من الكاتب الانكليزي المعروف السير كريس كول، والمخرج الكبير أدريان شيرغولد، والجهة المنتجة استوديوهات MBC، بالإضافة طبعًا إلى علاقة الصداقة الجميلة والكيمياء التي تجمعني بـ نيللي كريم."

وحول الجانب الكوميدي قالت: "طبيعة الكوميديا تختلف بين عمل وآخر. في "روز وليلى" المواقف الكوميدية هي المسيطرة وهي المضحكة بحق، فالشخصيات مكتوبة بطريقة خفيفة الدم، أضف إلى أن المخرج نفسه كان في الماضي ممثلًا، لذا فهو يدرك تمامًا ما يقوم به، عداك عن أن زوجته ممثلة معروفة كذلك وقد ظهرت معنا في بعض المشاهد الكوميدية وكان أداؤها رائعًا."

وأختمت: "يتميز العمل بحبكته التصاعدية وإيقاعه السريع، فقد تبدو المشاكل التي تقع فيها كل من روز وليلى عميقة جدًا وعصيّة على الحلّ في بعض الأحيان، غير أن الحلول تظهر بشكل سريع، لتنقل معها الشخصيتيْن إلى أماكن مختلفة، وتغرقان في متاعب من نوع جديد، بدون إطالة، وبشكل عملي وخفيف على قلب المشاهد، وهنا تكمن قوة القصة واحتراف الإخراج."