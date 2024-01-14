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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالأرقام.. منتخب أنجولا يسجل المشاركة التاسعة في كأس أمم أفريقيا

منتخب أنجولا
منتخب أنجولا
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يستعد منتخب أنجولا لكرة القدم، لخوض مباراة الجزائر، مساء غدًا الإثنين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الفترة الحالية بدولة كوت ديفوار .

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات، الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، ويعد المنتخب الجزائر هو المرشح الأقوي لحجز بطاقة من هذه المجموعة ثم يأتي بوركينا فاسو وأنجولا بعده في الترتيب ثم موريتانيا .

وسبق لمنتخب أنجولا أن شارك في بطولة كأس أمم أفريقيا في 8 مناسبات من قبل، وتعد المشاركة الحالية هي التاسعة له . 

وشارك المنتخب الأنجولي في نسخة 1996، و1998، و2006، و2008، و2010، و2012، و2013، و2019 .

ووصل المنتخب الأنجولي لربع النهائي في بطولتين وذلك في نسخ، 2008، و2010، بينما خرجت من الأدوار الأولي في جميع المشاركات الأخري .

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