بالأرقام.. منتخب أنجولا يسجل المشاركة التاسعة في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب أنجولا لكرة القدم، لخوض مباراة الجزائر، مساء غدًا الإثنين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الفترة الحالية بدولة كوت ديفوار .

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات، الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، ويعد المنتخب الجزائر هو المرشح الأقوي لحجز بطاقة من هذه المجموعة ثم يأتي بوركينا فاسو وأنجولا بعده في الترتيب ثم موريتانيا .

وسبق لمنتخب أنجولا أن شارك في بطولة كأس أمم أفريقيا في 8 مناسبات من قبل، وتعد المشاركة الحالية هي التاسعة له .

وشارك المنتخب الأنجولي في نسخة 1996، و1998، و2006، و2008، و2010، و2012، و2013، و2019 .

ووصل المنتخب الأنجولي لربع النهائي في بطولتين وذلك في نسخ، 2008، و2010، بينما خرجت من الأدوار الأولي في جميع المشاركات الأخري .