اقرأ غدًا في «البوابة»| خلاف أمريكي إسرائيلي.. واشنطن تضغط للتعامل مع الفلسطينيين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 14 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
الحوثيون: المصالح الأمريكية والبريطانية أهداف مشروعة لنا
الرئيس يوجه بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية
السيسي يتابع تطوير منشآت «التعليم العالى» بمصر ومشروعات إقامة الجامعات الجديدة
خلاف أمريكى إسرائيلى.. واشنطن تضغط للتعامل مع الفلسطينيين كشركاء وسط رفض «تل أبيب»
الجثث فى الشوارع والناس يموتون من الجوع
360 % زيادة فى المساحات الخضراء بالمدينة المنورة خلال الـ5 أشهر
التوترات مستمرة مع الصين.. فوز المرشح المؤيد لاستقلال تايوان فى الانتخابات الرئاسية
تركيا تقصف مواقع فى سوريا والعراق بعد مقتل ٩ جنود
مصرع 300 شخص.. وانهيار 43 ألف منزل إثر فيضانات بالكونغو