صبري فواز: تناولنا مشكلات الشباب بدون فوقية في "وبينا ميعاد"

أعرب الفنان صبري فواز عن سعادتة بردود الأفعال التي وصلته حول الحلقة الأولى من مسلسله “وبينا ميعاد” الجزء الثاني، حيث اقامت الشركة المنتجة للعمل عرض خاص بحضور عدد من الصحفيين و الاعلاميين، وقيادات الشركة المتحدة، وقال فواز:" ردود الأفعال التي سمعتها في قاعة العرض مبشرة بشكل كبير، واتمنى ان تنتقل للجمهور في الشارع".

أكد الفنان صبري فواز أن الجزء الثاني من مسلسله “وبينا ميعاد” سوف يتناول مشكلات اولاده الثمانية، وهو ما يميز الجزء الثاني عن الأول الذي تناول قصة حب حسن ونادية.

وقال صبري فواز: المسلسل في الجزء الأول استطاع ان يلمس بشكل علمي وعميق مشاكل البيوت وبشكل صادق، واستطاع جذب الجيل الجديد لمشاهدة العمل، وذلك لاننا تناولنا المشكلات بدون فوقية وأبوية.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.