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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر للطاولة يتأهل لدور الـ16 من بطولة تركيا الدولية المفتوحة

بطولة تركيا الدولية
بطولة تركيا الدولية
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تأهل منتخب مصر للطاولة للدور ال16 من بطولة تركيا الدولية المفتوحة، بعد الفوز على قبرص و مقدونيا دور ال 32 في البطولة المقامة باسطنبول خلال الفترة من 11 الي 15 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقابل منتخب مصر للطاولة في دور ال 16   كلا من انجلترا وتركيا.


ويشارك منتخب مصر للطاولة في بطولة تركيا الدولية المفتوحة ب5 لاعبين حيث تتكون بعثة المنتخب من أحمد بكري رئيس البعثة، بالإضافة للإداري سامح عفيفي و 5 لاعبين هم: أحمد إمام، مجدي ميلاد، محمد الديب، مصطفى أحمد.

ويتواجد المنتخب المصري في البطولة، استجابة لتوصية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يوصي ويولي اهتمامًا كبيرًا بتكثيف بطولات الالعاب الترفيهية، لتمثيل مصر في البطولات الدولية.

منتخب مصر للطاولة بطولة تركيا الدولية المفتوحة تأهل انجلترا وتركيا احمد محمدي