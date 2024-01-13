دبلوماسي أمريكي يبحث مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية خلال زيارته لإسرائيل والأردن والعراق وباكستان

السبت 13/يناير/2024 - 09:14 ص

بحث نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد ريتشارد فيرما خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل والأردن والعراق وباكستان في الفترة من 8 إلى 12 يناير جاري مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت أن نائب وزير الخارجية الأمريكي التقي خلال جولته في تل أبيب والقدس وبغداد وأربيل وعمان، الموظفين في السفارات والقنصليات العامة الأمريكية المعنية لشكرهم على عملهم ومناقشة المسائل الإدارية والاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

وفي بغداد، التقى فيرما، بحسب البيان، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وناقشا التزام واشنطن بعراق آمن ومستقر وذو سيادة، وشدد الدبلوماسي الأمريكية على أهمية العلاقات العراقية-الأمريكية الوثيقة وسبل التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

وفي إسلام أباد، ناقش نائب وزير الخارجية الأمريكي مجموعة واسعة من المصالح المشتركة ومجالات التعاون المتبادل لتعزيز العلاقات الثنائية.

واجتمع مع كبار المسؤولين الباكستانيين والمنظمات الدولية والشركاء ذوي التفكير المماثل للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بمساعدة الأفغان الذين عملوا سابقًا مع الحكومة الأمريكية أو بالنيابة عنها.

كما ناقش فيرما المصالح المشتركة في حماية الفئات السكانية الضعيفة وتسهيل إعادة توطين الأفغان المؤهلين. كما انخرط في مناقشات مع قادة الأعمال لبحث الطرق التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تشجيع الإصلاحات الاقتصادية لدعم باكستان المستقرة والمزدهرة من خلال تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية.