كأس السوبر الإسباني.. تشكيل أوساسونا لمواجهة برشلونة في نصف النهائي

أعلن ياجوبا أراساتيه، المدير الفني لفريق أوساسونا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برشلونة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث تقام مباراة أوساسونا وبرشلونة على ملعب الأول بارك (ملعب نادي النصر السعودي)، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض فريق أوساسونا، بطولة كأس السوبر الإسباني بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا، بينما يشارك برشلونة في البطولة بعدما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ويقود أنتي بوديمير هجوم فريق إقليم الباسك، بمعاونة موي جوميز وجوسيه أرنايز، أمام البلوجرانا الطامح لحصد اللقب الـ15 من البطولة.

ويواجه الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تخطى الأخير جاره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي المسابقة.

تشكيل أوساسونا لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا

خط الدفاع: أليخاندرو كاتينا - دافيد جارسيا - جوان كروز

خط الوسط: جيسوس أريسو - إيكر مونوز - إيمار أوروز - روبن بينا

وفي الهجوم: جوسيه أرنايز - أنتي بوديمير - موي جوميز.