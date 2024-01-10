نائب رئيس جامعة المنصورة يستقبل مجلس نقابة العلميين بالدقهلية

استقبل الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نقابة العلميين بالدقهلية، لبحث سبل التعاون المشترك.

وصرح الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين، ان الاجتماع جاء في إطار بحث سبل التعاون في شتي المجالات مع الجامعة العريقة وبحث التعاون المشترك بتنظيم دورات علميه في مختلف التخصصات.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا بحث تنظيم مؤتمرات علمية وملتقي للتوظيف لخريجي كليتي العلوم والحاسبات والمعلومات.

و اختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لجامعه المنصوره برئاسة الدكتور شريف خاطر علي دورها الخدمي الغير مسبوق المقدم لابناء الدقهلية، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الدكتور محمد عبدالعظيم.

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