ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة المنصورة يستقبل مجلس نقابة العلميين بالدقهلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نقابة العلميين بالدقهلية، لبحث سبل التعاون المشترك.

وصرح الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين، ان الاجتماع جاء في إطار بحث سبل التعاون في شتي المجالات مع الجامعة العريقة  وبحث التعاون المشترك بتنظيم دورات علميه في مختلف التخصصات.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا بحث تنظيم مؤتمرات علمية وملتقي للتوظيف لخريجي كليتي العلوم والحاسبات والمعلومات.

 و اختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لجامعه المنصوره برئاسة الدكتور  شريف خاطر علي دورها الخدمي الغير مسبوق المقدم لابناء الدقهلية، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الدكتور محمد عبدالعظيم.

IMG-20240110-WA0041
IMG-20240110-WA0041
IMG-20240110-WA0043
IMG-20240110-WA0043
IMG-20240110-WA0042
IMG-20240110-WA0042
الحاسبات والمعلومات الدقهلية الدكتور شريف خاطر بحث سبل التعاون المشترك رئيس جامعة المنصورة كلية الحاسبات والمعلومات نائب رئيس جامعة المنصورة