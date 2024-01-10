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الأربعاء 10 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

زوجة الصيدلي "المتحرش" تدلي بأقوالها أمام المحكمة اليوم: "هتك عرض سيدات وفتيات"

المتهم
المتهم
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة صيدلي مدينة نصر، بتهمة ممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال زوجة المتهم.

كشفت التحقيقات عن نشاط مشبوه منسوب إلى الصيدلي مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشه تتضمن العديد من المشاهد الخارجة وجري فحصها.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهم  حيث ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات  بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر.

أجهزة الأمن التحرش جلسة محاكمة ممارسة الرذيلة صيدلي مدينة نصر