التصريح بدفن جثة شاب توفى غرقا بنهر النيل فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، بالتصريح بدفن جثة شاب، غرق في نهر النيل، عقب الإنتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل العثور على جثة شاب، غريق بكورنيش حلوان، أسفل كوبري الدائري الأوسطي، وتبين أن الشاب قفز في مياه النيل رغم عدم إجادته للسباحة، بغرض التخلص من حياته.

وأضافت التحريات، أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة، مما دفعه لإنهاء حياته.

تلقت غرفة عمليات الانقاذ النهري إشارة من النجدة، مفادها غرق شاب في مياه النيل بكورنيش حلوان. وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعى أحمد ثروت، مقيم بمدينة حلوان، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الضحية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.