غدا.. مليون و25 ألفا و387 طالبا وطالبة بالدقهلية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان لها مساء اليوم الإثنين عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ غدا الثلاثاء لطلاب صفوف النقل للمرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية بالمحافظة وفقًا لمواعيد امتحانات طلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية المعلنة من مديرية التربية والتعليم.

وأضاف البيان أنه سيؤدى غدا طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإعدادي امتحان اللغة العربية للصف الرابع والصف السادس والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية للصف الخامس ويؤدى طلاب الصف الأول الاعدادى مادة الجبر والإحصاء.

كما يؤدى طلاب الصف الأول الاعدادى المهنى مجال تحريري ١ ومجال تحريري ٢ ويؤدى طلاب الصف الأول والصف الثانى والصف الثالث والرابع والخامس لمدارس التعليم المجتمعي اللغة العربية والخط والتربية الدينية ويؤدى طلاب مدارس النور للمكفوفين الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي مادة اللغة العربية ورقة أولى ولغة عربية ورقة ثانية.

وأشار البيان إلى أنه سيؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادي بمدارس النور للمكفوفين مادة لغة عربية ورقة أولى ولغة عربية ورقة ثانية ويؤدى طلاب المرحلة الثانوية لمدارس النور للمكفوفين الصف الأول الثانوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية وبالنسبة لمدارس الصم وضعاف السمع وسوف يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والأول والثانى الإعدادى المهنى الصم وضعاف السمع امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والصف الأول الثانوى المهنى للصم وضعاف السمع مادة اللغة العربية ورقة أولى ولغة عربية ورقة ثانية وكما سيؤدى طلاب التعليم التعليم الفنى غدا أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الزراعي والصناعى.

ومن جانبه أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم،أن أسئلة الإمتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون فى مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج وجزيئات الإمتحان واضحة الصياغة ولا تحمل أى غموض وخاصة فى الأسئلة الإختيار من متعدد.