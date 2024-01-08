تحصين 39 ألف طائر بكفر الشيخ ضد الأمراض الوبائية

قامت مديرية الطب الييطري بمحافظة كفر الشيخ، بتحصين ٣٨٦٥٠ طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور ضد الأمراض الوبائية، تحت إشراف الدكتور محمد بشار وكيل الوزارة_مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور هشام علام، مدير ادارة الدواجن بالطب البيطرى.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين عدد ٣٨٦٥٠ طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية؛ وذلك في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وسحب عدد ١٨ عينة من الطيور من ٩ منازل وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن.

كما تم سحب ١١٠ عينه ما قبل البيع من ١٠ مزارع للدواجن بإجمالي عدد ٥٩٠٠٠ طائر وارسالها الى المعمل المرجعي للفحص البيطرى، كما تم منح عدد ٢٨ تصريح نقل للطيور الحية.

جاء ذلك في اطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.