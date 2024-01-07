استشهاد طفلة برصاص الاحتلال على حاجز بيت إكسا بالقدس المحتلة

لقيت الطفلة الفلسطينية رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين ربها جراء تعرضها لإطلاق النار من جانب قوات الاحتلال على حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب القدس المحتلة.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي علي مركبتين أثناء مرورهم من الحاجز بحجة محاولة دهس كان قائد السيارة يخطط لها بحسب مزاعم الاحتلال.

وكشفت مصادر طبية استشهاد الطفلة رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين في الحادث المأساوي الذي دفع الشعب الفلسطيني إلى التضامن والاستنكار.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المداخل والمخارج ومنعت سيارات الإسعاف من تقديم الخدمة الصحية للمصابين أو نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

