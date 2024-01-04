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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. السياحة تغلق باب التقدم لقرعة الحج

ارشيفية
ارشيفية
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تغلق وزارة السياحة والآثار  اليوم الخميس 4 يناير  باب التسجيل أمام  الراغبين في أداء الحج السياحي،  على ان تجرى القرعة الالكترونية العلنية لاختيار الفائزين السبت المقبل 6 يناير 2024 .
وخصصت الوزارة إجمالي تأشيرات للحج السياحي ولكافة البرامج والمستويات المختلفة بنحو  23 ألف تأشيرة تبلغ منها حصة مستوى الخمس نجوم 4 آلاف تأشيرة، و 13 الف تأشيرة للحج الاقتصادي و6 آلاف للبري .  
وتتراوح أسعار برامج الخمس نجوم ما بين 390 الف جنيه وحتى  450 ألف جنيه،  فيما بلغت اسعار مستوى  الحج  الاقتصادى  260 ألف جنيه،  اما اسعارالحج البري تتراوح   ما بين 191 الف حتى 225 الف بحسب الخدمات المقدمة.
وشددت  الوزارة خلال الضوابط المنظمة لرحلات ان يسدد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني بواقع 60 ألف جنيه للمستوي خمس نجوم، و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، ويكون سداد قيم مبالغ جدية الحجز المشار إليها وفقًا للآلية السابق العمل بها بالمواسم السابقة، كما يتم سداد مبلغ 100 جنيه لا تُرد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها.

السياحة والآثار مستوى الحج الاقتصادى تأشيرات للحج السياحي البوابة المصرية الموحدة للحج