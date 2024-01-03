الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3840 مكتبًا على مستوى الجمهورية

أستمع الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى شرح مفصل حول نتائج أداء الهيئة القومية للبريد خلال عام 2023 وذلك خلال إجتماع موسع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وكشفت المؤشرات عن أرتفاع إجمالي عدد مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية إلى 4527 مكتبًا، منها 80 كشكًا بريديًا و130 سيارة متنقلة.

وشهدت مكاتب البريد المطورة زيادة إلى 3840 مكتبًا، وتم تنفيذ حوالي 253.4 مليون معاملة داخل مكاتب البريد خلال عام 2023، ارتفاعًا من 184.7 مليون معاملة في عام 2022.

وأثناء الاجتماع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الهيئة القومية للبريد تعتبر لاعبًا رئيسيًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيدًا بالإنجازات التي حققتها، سواء في زيادة الأرباح أو توسيع مجموعة الخدمات التي تقدمها، سواء كانت خدمات بريدية أو مصرفية أو حكومية.

وأوضح الوزير أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه كان أعلى قطاعات الدولة نموًا لمدة خمس سنوات متتالية بمعدل نمو بلغ 16.3% خلال العام المالي الماضي.

وأكد على استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، وجعل مصر من الدول الرئيسية في هذا المجال، وأشار إلى تحقيق مصر للمركز الثالث عالميًا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود".

وفي سياق متصل، كشف الدكتور عمرو طلعت عن زيادة أعداد وميزانية التدريب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية تهدف إلى إنشاء مراكز تعهيد بمصر، مما سيسفر عن إيجاد 60 ألف فرصة عمل على مدى 3 سنوات. كما تم التوسع في إنشاء مراكز التدريب وحاضنات الشركات الناشئة، ومن المقرر افتتاح 8 مراكز جديدة في عام 2024 بهدف توفير فرص تدريبية في جميع محافظات البلاد.