طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا في معسكر المنتخب

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق واستبعاده من قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.



وقال طبيب الأهلي أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها كوكا، خلال مشاركته في معسكر الفراعنة استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏

وأضاف أن الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى أن كوكا سيخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏