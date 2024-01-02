وزير العدل الفلسطيني: اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق للقانون الدولي

كشف محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، عن تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في بيروت.

ووصف “الشلالدة” عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق بيّن للقانون الدولي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير العدل الفلسطيني: اغتيال الاحتلال صالح العاروري يعد وجها من أوجه الفصل العنصري وقتلا مستهدفا".

وأضاف: جريمة اغتيال العاروري تضاف إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع وزير العدل الفلسطيني: “سنلاحق الاحتلال الإسرائيلي أمام أي قضاء جنائي دولي على جرائمه بحق شعبنا”.