القاهرة الإخبارية: قصف متبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في لبنان

وقع قصف متبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في جنوب لبنان، حيث استهدفت المقاومة عددا من الثكنات العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة نتج عنه إصابة عدد من الجنود.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هناك إجماعا من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري، أن المخرج للأزمة في الجنوب هو التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 والذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة في مقابل حصر السياح في يد الدولة اللبنانية.

وتابع أن نبيه بري يرى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا ووقف الاستفزازات على الأرض.